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Суд отправил в СИЗО таксиста за изнасилование 17-летней девушки в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Суд отправил в СИЗО таксиста за изнасилование 17-летней девушки в Москве
Фото: ГСУ СК России по Москве
Москва, Ярцевская улица Карта всех событий

Суд арестовал таксиста, который изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку на западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 3 марта.

По ее словам, в СИЗО мужчина пробудет как минимум до 2 мая 2023 года. Его обвиняют по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

Преступление, о котором идет речь, произошло 2 марта в припаркованной на Ярцевской улице служебной машине подозреваемого. Воспользовавшись беззащитностью пострадавшей, 32-летний шофер применил к девушке 2006 года рождения физическую силу и изнасиловал ее. Через непродолжительное время мужчину задержали.

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