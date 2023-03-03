Суд отправил в СИЗО таксиста за изнасилование 17-летней девушки в Москве
Суд арестовал таксиста, который изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку на западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 3 марта.
По ее словам, в СИЗО мужчина пробудет как минимум до 2 мая 2023 года. Его обвиняют по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».
Преступление, о котором идет речь, произошло 2 марта в припаркованной на Ярцевской улице служебной машине подозреваемого. Воспользовавшись беззащитностью пострадавшей, 32-летний шофер применил к девушке 2006 года рождения физическую силу и изнасиловал ее. Через непродолжительное время мужчину задержали.