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Приметы и советы

«Они лежали в личной плоскости»: Лорак не хочет говорить о работе с Меладзе

Евгений Силаев
Общество
«Они лежали в личной плоскости»: Лорак не хочет говорить о работе с Меладзе
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Ани Лорак начала свою карьеру в России работой с Константином Меладзе. Впрочем, сейчас певица не хочет говорить об отношениях с продюсером.

Исполнительница множества хитов призналась, что предложенные именитым продюсером пути развития ей не подошли. После этого Меладзе оборвал все связи с украинской исполнительницей.

В какой-то момент Лорак спросили о том, какие у нее были отношения с продюсером. Певица деликатно ушла от ответа.

— Я не хочу о них говорить. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы «на что ты готов пойти ради популярности, известности». Прозвучали условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я — нет, — ответила Лорак, чьи слова приводит Starhit.

В январе этого года Лорак намекнула на то, что наладила личную жизнь. В личном блоге певица выложила видео, на котором обнимается с неким мужчиной.

В конце ноября 2022 года Лорак впервые за долгое время вышла на связь с фанатами и назвала причину своего молчания. Она разместила пост из Испании на странице в соцсети.

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