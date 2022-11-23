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Лорак вышла на связь с поклонниками и объяснила причину долгого молчания

Юлия Курганова
Общество
Лорак вышла на связь с поклонниками и объяснила причину долгого молчания
Фото: АГН Москва

Певица Ани Лорак впервые за долгое время вышла на связь с фанатами и объяснила причину своего молчания. Она разместила обращение из Испании к поклонникам на странице в соцсети.

— Привет, мои дорогие! Многие спрашивают, где я. Я с вами! Знаю, что вы скучали, я тоже очень скучаю. Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания. Сейчас я подготовила много проектов и идей. И мне хочется с вами разделить это, — написала артистка.

При этом звезда не уточнила, что именно она имеет ввиду.

Пользователи неоднозначно отреагировали на сообщение знаменитости. Одни раскритиковали ее за отсутствие гражданской позиции.

«Сколько комментариев о ее мудрости! Вы серьезно? Она боится!»; «Тяжело вас уважать за отсутствие гражданской позиции»; «Почему не поделилась мыслями и чувствами об Украине?» — написали фолловеры.

Другие поддержали певицу.

«С возвращением, любимая Ани! Творите, любите и не обращайте внимания!»; «Ты говоришь, а я плачу. Чувствую, как это непросто»; «Мы любим вас! Вместе пройдем через все!» — отметили подписчики, передает РИА Новости.

Лорак перестала выступать и почти не появляется в соцсетях после начала специальной операции. Она родилась в Черновицкой области, но после 2014 года жила и работала в основном в России. В 2008 году ей было присвоено звание народной артистки Украины.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении певиц Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко. Рестрикции наложены на пять лет и включают в себя 15 ограничительных мер.

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