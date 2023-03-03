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В ВОЗ заявили, что США не предоставили доступ к отчетам о происхождении вспышки COVID-19

Евгений Жуков
В мире
В ВОЗ заявили, что США не предоставили доступ к отчетам о происхождении вспышки COVID-19
Фото: Unsplash

Руководство Соединенных Штатов не предоставило Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доступ к своим отчетам, в которых китайская лаборатория обвиняется в возникновении вспышки коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

— Мы направили запросы здесь, в Женеве, в представительство США в ООН, чтобы получить информацию о последних отчетах, предоставленных Министерством энергетики, а также о других, — подчеркнула ван Керкхове.

Она также добавила, что запросы со стороны ВОЗ направлялись в Министерство здравоохранения и социальных служб США. Несмотря на это, по словам эксперта, организация по-прежнему не имеет доступа к этим отчетам.

Ван Керкхове также призвала любое мировое учреждение, у которого есть информация по данному вопросу, предоставить ее ВОЗ, передает РИА Новости.

Официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич накануне сообщил, что организация ожидает информации из России о приемлемых датах инспекций на предприятиях по производству вакцины от коронавируса «Спутник V».

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