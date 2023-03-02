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ВОЗ заявила об отсутствии дат инспекций в России по «Спутнику V»

Евгений Белоусов

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Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
В мире
ВОЗ заявила об отсутствии дат инспекций в России по «Спутнику V»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

ВОЗ ожидает информации из России о приемлемых датах инспекций на предприятиях по производству вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в четверг, 2 марта, сообщил официальный представитель организации Тарик Яшаревич.

— Что касается инспекций, то ВОЗ в настоящее время ожидает известий от заявителя и от производственных площадок о приемлемых датах инспекций, — сказал он.

По слова Яшаревича, даты, которые ранее уже были согласованы, дважды менялись самими заявителями, передает ТАСС.

На данный момент в России чаще всего регистрируются не самые опасные варианты коронавируса, однако это заболевание требует контроля, так как в будущем не исключено появление новых подвидов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков.

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с «ВМ» рассказал, в чем уникальность новой вакцины от коронавируса. Из-за модификации состава она сможет эффективно защитить организм от заражения «дельтой» и «омикроном».

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