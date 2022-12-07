«Все еще опасно»: иммунолог Крючков оценил ситуацию с коронавирусом в России

В данный момент в России чаще всего регистрируются не самые опасные варианты коронавируса, однако это заболевание требует контроля, так как в будущем не исключено появление новых подвидов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков.
По его словам, на данный момент в России идет очередная волна COVID-19.
— И она будет затяжная — наверное, с несколькими фазами роста и падения. В целом значения будут высокими до весны. Может быть, до конца апреля, когда все пойдет на спад. Реальной заболеваемости мы не знаем, потому что верификация диагноза происходит по результатам ПЦР-тестирования и в особых случаях — по результатам экспресс-тестов на антиген. Поэтому большое количество случаев, в том числе симптоматических, выпадает из статистики, — пояснил Крючков.
Оценивая ситуацию в других странах, можно предположить, что до пиковых значений начала 2022 года в России дело не дойдет, считает иммунолог. Стоит ждать примерно 50–60 процентов от этого количества, однако такая заболеваемость все равно высокая, уточнил врач.
Как отметил Крючков, смертность от коронавируса по-прежнему остается высокой в сравнении с другими заболеваниями.
— Коронавирус все еще остается опасным заболеванием, гораздо опаснее гриппа. Даже в высокий сезон по гриппу коронавирус будет гораздо опаснее. Чтобы было понятно, даже в высокие сезоны по гриппу у нас в стране, по официальным данным, умирало до тысячи человек за весь сезон, в обычные сезоны — до 300 человек. А сейчас, только по официальным данным, от ковида умирает 50–60 и больше человек каждый день, — рассказал эксперт.
В России набирает обороты и в ближайшее время будут доминировать штаммы «цербер», BQ.1 и BQ.1.1 — прямые родственные линии для подлинии «омикрона» BA.5, уверен специалист. Также распространяются и некоторые другие варианты коронавируса. В декабре в России как минимум 60 процентов случаев заболевания (а то и больше 70) будет связано с «цербером», уверен Крючков.
По мнению иммунолога, несмотря на меньшую опасность в нынешних вариантах, коронавирус все равно нужно контролировать.
— Конечно, коронавирус — опасное заболевание, хотя сейчас и не такое опасное по последствиям, как «дельта»-линия. Но по заболеваемости все наоборот, и, если допустить неконтролируемую заболеваемость, могут быть проблемы. Мы фактически видим, что заболеваемость в тех странах, где отпустили ситуацию, никак не контролируется. В нашу пользу играет то, что «омикрон» заметно менее патогенный и летальный, — считает врач.
Последствия у коронавируса все равно серьезные, уверен специалист. Обычно в этом качестве не рассматриваются постковидный синдром и отсроченные смерти в течение года (в основном из-за сердечно-сосудистых осложнений), а их довольно много, подчеркнул Крючков.
При этом не стоит ждать возврата коронавирусных ограничений, уверен врач.
— Я думаю, ограничения не вернут — будут максимум рекомендации. А это не то же самое, что обязательные меры (как, например, масочный режим в Китае). Может быть, в пике сезона школы временно закроют на карантин. Но не думаю, что в сложившейся ситуации будет этому уделяться внимание. Поэтому мне кажется, что у нас будет естественное развитие ситуации — пока, слава богу, это «омикрон». Вполне возможно, со временем появится другая линия, отличная от «омикрона», которая может оказаться значительно более патогенной, — заключил иммунолог.