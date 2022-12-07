«Все еще опасно»: иммунолог Крючков оценил ситуацию с коронавирусом в России

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В данный момент в России чаще всего регистрируются не самые опасные варианты коронавируса, однако это заболевание требует контроля, так как в будущем не исключено появление новых подвидов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков.

Очередная волна

По его словам, на данный момент в России идет очередная волна COVID-19.

— И она будет затяжная — наверное, с несколькими фазами роста и падения. В целом значения будут высокими до весны. Может быть, до конца апреля, когда все пойдет на спад. Реальной заболеваемости мы не знаем, потому что верификация диагноза происходит по результатам ПЦР-тестирования и в особых случаях — по результатам экспресс-тестов на антиген. Поэтому большое количество случаев, в том числе симптоматических, выпадает из статистики, — пояснил Крючков.

Оценивая ситуацию в других странах, можно предположить, что до пиковых значений начала 2022 года в России дело не дойдет, считает иммунолог. Стоит ждать примерно 50–60 процентов от этого количества, однако такая заболеваемость все равно высокая, уточнил врач.

Уровень смертности

Как отметил Крючков, смертность от коронавируса по-прежнему остается высокой в сравнении с другими заболеваниями.

— Коронавирус все еще остается опасным заболеванием, гораздо опаснее гриппа. Даже в высокий сезон по гриппу коронавирус будет гораздо опаснее. Чтобы было понятно, даже в высокие сезоны по гриппу у нас в стране, по официальным данным, умирало до тысячи человек за весь сезон, в обычные сезоны — до 300 человек. А сейчас, только по официальным данным, от ковида умирает 50–60 и больше человек каждый день, — рассказал эксперт.

Распространенные штаммы

В России набирает обороты и в ближайшее время будут доминировать штаммы «цербер», BQ.1 и BQ.1.1 — прямые родственные линии для подлинии «омикрона» BA.5, уверен специалист. Также распространяются и некоторые другие варианты коронавируса. В декабре в России как минимум 60 процентов случаев заболевания (а то и больше 70) будет связано с «цербером», уверен Крючков.

По мнению иммунолога, несмотря на меньшую опасность в нынешних вариантах, коронавирус все равно нужно контролировать.

— Конечно, коронавирус — опасное заболевание, хотя сейчас и не такое опасное по последствиям, как «дельта»-линия. Но по заболеваемости все наоборот, и, если допустить неконтролируемую заболеваемость, могут быть проблемы. Мы фактически видим, что заболеваемость в тех странах, где отпустили ситуацию, никак не контролируется. В нашу пользу играет то, что «омикрон» заметно менее патогенный и летальный, — считает врач.

Последствия болезни и ограничения

Последствия у коронавируса все равно серьезные, уверен специалист. Обычно в этом качестве не рассматриваются постковидный синдром и отсроченные смерти в течение года (в основном из-за сердечно-сосудистых осложнений), а их довольно много, подчеркнул Крючков.

При этом не стоит ждать возврата коронавирусных ограничений, уверен врач.

— Я думаю, ограничения не вернут — будут максимум рекомендации. А это не то же самое, что обязательные меры (как, например, масочный режим в Китае). Может быть, в пике сезона школы временно закроют на карантин. Но не думаю, что в сложившейся ситуации будет этому уделяться внимание. Поэтому мне кажется, что у нас будет естественное развитие ситуации — пока, слава богу, это «омикрон». Вполне возможно, со временем появится другая линия, отличная от «омикрона», которая может оказаться значительно более патогенной, — заключил иммунолог.