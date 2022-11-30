Иммунолог Болибок рассказал, в чем уникальность новой вакцины от коронавируса

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В России запатентовали вакцину от штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», которую разработал Центр им. Н. Ф. Гамалеи. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», будет ли новый препарат отличаться от привычного «Спутник V» и стоит ли отложить вакцинацию до его появления на фармацевтическом рынке.

По словам специалиста, новая вакцина от коронавируса не будет принципиально отличаться от «Спутника V». Однако из-за модификации состава она сможет эффективно защитить организм от заражения «дельтой» и «омикроном».

— Безусловно, в новой вакцине присутствуют отличительные молекулярные нюансы, но ее состав и принцип действия похожи на препарат «Спутник V». Например, в ее основе используются вирусные векторы, в которые прикреплен новый генетический материал в виде ДНК «омикрона» и «дельта»-штаммов коронавируса, — рассказал Болибок.

Как отметил иммунолог, вакцинация новым препаратом от коронавируса будет проходить в два этапа, так как в ее составе содержатся два энтеровируса.

Также доктор Болибок объяснил, зачем нужно делать прививку от штаммов «омикрон» и «дельта», если они считаются менее опасными для здоровья человека:

— Вакцина «Спутник V» облегчает течение коронавируса и уменьшает риск летального исхода от болезни. Однако нужно разработать препарат, который будет полностью защищать от заражения COVID-19. Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, часто страдают от постковидного синдрома. Более того, могут развиться очень серьезные осложнения, например, тромбоз. Угроза смерти от тромбоза, который спровоцирован коронавирусом, в пять раз выше в течение первого года. К тому же иммунитет, который возникает после перенесенной болезни и вакцинации, длится недолго. Нужно будет повторять прививку раз в год, так же как и от гриппа.

Испытания вакцины должны завершиться до конца года. Однако неизвестно, сколько времени пройдет до выпуска препарата в оборот. Тем людям, кто планирует в ближайшее время сделать прививку от коронавируса, не стоит ждать новый препарат. Необходимо вакцинироваться «Спутником V», уверен врач.

— Центр Гамалеи анонсировал завершение испытаний до конца текущего года. Тем не менее что-то может вмешаться в эти планы. Кроме того, неизвестно, сколько понадобится времени на массовое производство препарата. Напомню, что первую вакцину «Спутник V» разработали довольно быстро, но до момента ее коммерческого внедрения прошел год. Поэтому я бы не рекомендовал сидеть и ждать. Нужно идти и прививаться той вакциной, которая доступна на данный момент.

Иммунолог напомнил, что особенно важно делать вакцинацию и ревакцинацию людям, которые находятся в группе риска. Это пожилые, люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями почек, печени и сердечно-сосудистой системы, а также беременные женщины. Коронавирус даже в мягкой форме во время беременности может оказать негативное влияние на развитие ребенка, предупредил Болибок.