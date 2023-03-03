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Сотрудники силовых структур провели антитеррористические учения в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники силовых структур провели антитеррористические учения в Подмосковье
Фото: пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области

В Подольске прошли совместные антитеррористические учения ФСБ, МВД МЧС, Росгвардии и структур правительства Московской области. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону в пятницу, 3 марта.

В ходе учений оперативный штаб в Московской области отработал порядок реагирования на поступившую информацию об угрозе совершения террористического акта. На учениях сотрудники силовых ведомств отработали оцепление опасного района и эвакуацию граждан с его территории.

— По итогам был проведен разбор результатов, определены направления, в которых следует совершенствоваться, а также разработаны меры для улучшения взаимодействия подразделений, выделенных для борьбы с терроризмом в Московской области, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее подобные учения проводились в стенах столичного вуза. Специалисты отработали решение сложных задач по ликвидации террористической угрозы и защите граждан в условиях учебного заведения.

Подмосковье МЧС Учения ФСБ Росгвардия
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