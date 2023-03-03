Reuters: Взорванные «Северные потоки» могут быть законсервированы

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Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, поскольку на данный момент отсутствует план по их восстановлению. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По словам одного из собеседников агентства, Москва считает проект «похороненным». Другие источники сообщили, что проведение ремонтных работ не планируется, однако трубопроводы могут быть законсервированы для возможной реактивации в будущем.

Заинтересованные стороны рассматривают возможность сохранения «Северных потоков». Авторы материала отметили, что, вероятнее всего, за этим последуют герметизация взорванных концов трубопроводов и нанесение специального покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды.

Еще один из источников рассказал, что если сжиженный природный газ из Соединенных Штатов, которым на сегодняшний день Евросоюз компенсирует часть своих российских поставок, значительно возрастет в цене, то Европа, скорее всего, снова будет покупать больше сырья у России, передает агентство.

В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы. Теперь энергетическая политика страны будет ориентирована на надежных партнеров.