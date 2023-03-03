Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы

Фото: МИД РФ

Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

— Война, которую мы пытаемся остановить и которая была инициирована против нас с использованием украинского народа, конечно, она повлияла на российскую политику, включая энергетическую политику. И если в двух словах описать, что изменилось — это то, что мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров на Западе, — сказал он.

По его словам, Россия «не будет позволять им взрывать больше трубопроводы». Теперь энергетическая политика страны, подчеркнул министр, будет ориентирована на надежных партнеров, в числе которых Индия и Китай, сообщает РИА Новости.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» назвал истинную причину подрыва Вашингтоном «Северных потоков». По его мнению, Вашингтон решил пойти самым радикальным путем, чтобы таким образом добиться лояльности со стороны Германии, которая под угрозой холодной зимы могла отказаться от антироссийских санкций.