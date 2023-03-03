Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы

Араз Салехов
В мире
Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы
Фото: МИД РФ

Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

— Война, которую мы пытаемся остановить и которая была инициирована против нас с использованием украинского народа, конечно, она повлияла на российскую политику, включая энергетическую политику. И если в двух словах описать, что изменилось — это то, что мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров на Западе, — сказал он.

По его словам, Россия «не будет позволять им взрывать больше трубопроводы». Теперь энергетическая политика страны, подчеркнул министр, будет ориентирована на надежных партнеров, в числе которых Индия и Китай, сообщает РИА Новости.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» назвал истинную причину подрыва Вашингтоном «Северных потоков». По его мнению, Вашингтон решил пойти самым радикальным путем, чтобы таким образом добиться лояльности со стороны Германии, которая под угрозой холодной зимы могла отказаться от антироссийских санкций.

Сергей Лавров Газопроводы Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте