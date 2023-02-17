Манипуляция Европой: политолог Марков назвал истинную причину подрыва Вашингтоном «Северных потоков»

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Мнение, что президент США Джо Байден организовал подрыв «Северных потоков» для того чтобы продавать Европе американский сжиженный газ, ошибочное. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Сергей Марков, комментируя слова журналиста-расследователя Сеймура Херша, который заявил, что Байден принял решение о подрыве российских газопроводов из-за страха выхода ФРГ из режима санкций против РФ.

Марков напомнил, что владельцами американских газовых компаний являются лица, поддерживающие республиканцев.

— И какой смысл тогда Байдену как-либо помогать своим оппонентам? Республиканцы — политические противники демократов, поэтому в данном случае такая версия не работает, — сказал политолог. — Просто Вашингтон решил пойти самым радикальным путем — устраивать теракты, чтобы таким образом добиться лояльности со стороны Германии, которая в самом деле могла пойти на попятную и под угрозой холодной зимы тотказаться от антироссийских санкций.

К слову, подрыв российских газопроводов был бы куда выгоднее Дональду Трампу, являющемуся республиканцем, добавил спикер.

Эксперт отметил, что в настоящее время США продолжают вести политику ограниченного терроризма.

— Вашингтон и далее будет оказывать на Европу влияние путем подобных манипуляций, как в случае с подрывами «Северных потоков», заражая такими методами весь остальной западный мир, — предположил Марков.

Собеседник «ВМ» добавил, что подобная тактика, к сожалению, оказывает воздействие на Европу. Однако это не сможет длиться долго.

В декабре 2021 года агентство Блумберг, ссылаясь на источники, писало, что США, которые активно выступали против «Северного потока — 2», продвигая в ЕС свой сжиженный природный газ, подталкивают Германию согласиться остановить работы по строительству этого газопровода, но новое руководство в Берлине на тот момент не выражало готовности к этому.

Уже в 2022 году Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2», без которой ввод газопровода в эксплуатацию стал невозможен.