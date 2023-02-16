«Снаряды тают на глазах»: военный эксперт Подберезкин оценил, насколько еще ВСУ хватит боеприпасов

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Исход боевых действий на Украине решит способность каждой из сторон обеспечить свою армию достаточным количеством боеприпасов. При этом запасы ВСУ «тают на глазах», их хватит на считаные месяцы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, из-за острой нехватки боеприпасов натовские инструкторы уже требуют от ВСУ перейти на новую стратегию. Ее суть в том, чтобы использовать меньшее количество артиллерийских снарядов и больше полагаться на маневры на поле боя.

Как полагает эксперт, при нынешнем положении дел украинская армия израсходует большую часть боеприпасов к середине мая.

— Их запасы тают на глазах, — говорит Подберезкин. — На мой взгляд, ресурса ВСУ хватит на два–три месяца, после чего последует капитуляция. Подчеркну, что мой прогноз радикально расходится с другими прогнозами.

В последнее время западная пресса активно пишет о нехватке снарядов у ВСУ. Так, Financial Times со ссылкой на представителя западной разведки сообщила, что армия Украины «испытывает острый дефицит боеприпасов». В Politico появилась заметка, в которой Киев призывают экономить боеприпасы из-за истощения западных запасов оружия.

13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ расходуют больше боеприпасов, чем могут производить все страны альянса вместе взятые. На следующий день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Запад намерен направить Киеву боеприпасы в кратчайшие сроки.