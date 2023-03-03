Более 26 тысяч участников Ржевской битвы увековечили в «Лицах Победы»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

К 80-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков Музей Победы собрал истории более 26 тысяч участников события и увековечил их в проекте «Лица Победы». Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Ржев навсегда останется символом ожесточенных сражений, немецко-фашистские захватчики практически стерли его с лица земли. В память о бойцах и командирах Красной армии, партизанах, мирных жителях, которые отстояли оккупированный город и восстановили его после войны, мы увековечили их биографии в отдельном разделе проекта, — говорится в сообщении.

Так, одним из представленных героев стал Сергей Иванович Богданов, уроженец Ржевского района, до войны работавший в горкоме партии и в газете «Ржевская правда». Будучи 17-летним парнем, он ушел в партизанский отряд.

Богданов сражался на родной земле, затем освобождал города Смоленск, Ярцево, Великие Луки. В ходе одной из операций он убил немецкого генерала и добыл важные документы. За проявленное мужество был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, многими медалями.

Ознакомиться с историями других участников Ржевской битвы можно в мультимедийном зале Музея Победы, а также на сайте проекта.

Кроме того, в Музее Победы начал работу «Открытый лекторий». Он стал подготовкой к запланированному на 27 апреля «Диктанту Победы». Для посещения занятия необходимо зарегистрироваться на сайте учреждения.