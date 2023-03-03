Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парков, скверов и мест для отдыха в Зеленограде

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Почти 40 парков и общественных пространств обновили в Зеленограде за последние 12 лет. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Благоустроили площадь Юности, образованную в 1972 году. Привели в порядок тенистую аллею, на клумбах высадили цветы. Центрами притяжения для горожан стали сухой фонтан с подсветкой и зона отдыха со спортивными и детскими площадками, — отметил глава города.

Мэр добавил, что на Центральном проспекте специалисты провели работы по расширению пешеходной зоны, а также осуществили установку новых фонарей и скамеек.

Кроме того, было обновлено поле между 5-м микрорайоном и Ленинградским шоссе, где теперь местные спортсмены могут комфортно играть в регби. На данном объекте предусмотрены трибуны для зрителей и удобные раздевалки. Общая площадь работ в городе составила больше 180 гектаров.

Также специалисты приспособили помещение под открытие нового центра госуслуг «Мои документы» в районе Силино и открыли офис в Крюкове, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также Сергей Собянин принял участие в мероприятии, посвященном 65-летию основания города Зеленограда, в рамках чего рассказал о его бурном развитии.