Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что пути снабжения ВСУ в Артемовске находятся в зоне огневого поражения

Фото: Минобороны РФ

Все пути снабжения и отхода украинской армии из Артемовска находятся в зоне огневого поражения артиллерии частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил один из бойцов данного подразделения.

По его словам, в настоящее время российские подразделения отрезают Вооруженные силы Украины от путей снабжения из города Часова Яра под Артемовском.

— Артиллерия работает постоянно, какое-то движение замечается, сразу туда отрабатывается, у них проблемы, я думаю, с этим, и большие. Простреливаются точно, но противник тоже не занимается ерундой, они делают и другие дороги, не только те, которые есть на картах, — передает слова собеседника РИА Новости.

Он также добавил, что украинские военнослужащие делают иные пути, идя «в разрез, в обход через поля, через посадки пробивают себе дороги, новые трассы». Однако погодные условия не способствует успешному передвижению сил украинской армии.

Боев группы «Вагнера» рассказал, что в указанном районе «распутица большая», из-за чего тяжелая техника противника быстро вязнет, становясь легко.

Еще один военнослужащий ЧВК сообщил, что украинские военные взорвали практически все мосты на подступах к Артемовску.