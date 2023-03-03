Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что пути снабжения ВСУ в Артемовске находятся в зоне огневого поражения

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что пути снабжения ВСУ в Артемовске находятся в зоне огневого поражения
Фото: Минобороны РФ

Все пути снабжения и отхода украинской армии из Артемовска находятся в зоне огневого поражения артиллерии частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил один из бойцов данного подразделения.

По его словам, в настоящее время российские подразделения отрезают Вооруженные силы Украины от путей снабжения из города Часова Яра под Артемовском.

— Артиллерия работает постоянно, какое-то движение замечается, сразу туда отрабатывается, у них проблемы, я думаю, с этим, и большие. Простреливаются точно, но противник тоже не занимается ерундой, они делают и другие дороги, не только те, которые есть на картах, — передает слова собеседника РИА Новости.

Он также добавил, что украинские военнослужащие делают иные пути, идя «в разрез, в обход через поля, через посадки пробивают себе дороги, новые трассы». Однако погодные условия не способствует успешному передвижению сил украинской армии.

Боев группы «Вагнера» рассказал, что в указанном районе «распутица большая», из-за чего тяжелая техника противника быстро вязнет, становясь легко.

Еще один военнослужащий ЧВК сообщил, что украинские военные взорвали практически все мосты на подступах к Артемовску.

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте