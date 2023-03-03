Боец группы «Вагнер» сообщил, что ВСУ взорвали почти все мосты на подступах к Артемовску

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Украинские военные взорвали практически все мосты на подступах к Артемовску. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил боец группы «Вагнер».

— При отступлении украинская армия все взрывает, уничтожает инфраструктуру. Таким способом они хотят нас задержать. Практически все мосты на подступах к Бахмуту (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») — они все уничтожили, — рассказал он.

По словам бойца, украинские военные обстреливают объекты, оставленные в населенных пунктах Артемовска. Кроме того, ВСУ делают все, чтобы в дальнейшем российской стороне пришлось полностью восстанавливать гражданскую инфраструктуру, передает РИА Новости.

Обозреватель газеты Express Майкл Ноулз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно опасается поражения ВСУ в Артемовске. Освобождение города российской армией ознаменует символическую победу России над Украиной, считает он.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска. По словам специалиста, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку город стал определенным символом.