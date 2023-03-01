Express: Зеленский опасается поражения ВСУ в Артемовске

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Президент Украины Владимир Зеленский серьезно опасается поражения ВСУ в Артемовске. Об этом в среду, 1 марта, заявил обозреватель газеты Express Майкл Ноулз.

— Владимир Путин усиливает давление на город Бахмут (украинские название Артемовска — прим. «ВМ»). Владимир Зеленский признает, что защищать его становится все труднее, — сказал он.

Освобождение Артемовска российской армией ознаменует символическую победу России над Украиной, написал Ноулз в статье для Express.

Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин заявил, что в Артемовске находятся десятки тысяч бойцов ВСУ, которые оказывают яростное сопротивление и не отступают.

До этого Пригожин заявил об освобождении поселения Ягодное севернее Артемовска. Сам город на данный момент находится под контролем украинских войск.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что будет, если Вооруженные силы Украины оставят Артемовск, какое стратегическое значение имеет город и какие поставлены цели для российской армии.