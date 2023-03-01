Пригожин опроверг сообщения об отступлении ВСУ из Артемовска

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Формирования украинской армии не отступают из Артемовска. Утверждения об обратном — недостоверны, заявил в среду, 1 марта, основатель частной военной компании «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин.

— ВСУ на Артемовске подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление, кровопролитность боев увеличивается с каждым днем, — рассказал он.

Так Пригожин прокомментировал заявления российских хакеров, которые утверждают, что украинские силовики получили приказ об отступлении.

До этого Пригожин заявил об освобождении поселения Ягодное севернее Артемовска. Сам город на данный момент находится под контролем украинских войск. За последние несколько дней российским военным удалось взять под контроль несколько пригородных сел.

ВСУ подорвали дамбу «Северный ставок» в Артемовске с целью замедлить продвижение армии РФ. В результате инцидента потоки воды пошли на Артемовск, где произошло затопление частных домов и подвалов.