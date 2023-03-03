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«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Lada Vesta NG

Евгений Силаев
Общество
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Lada Vesta NG
Фото: shutterstock

Завод «АвтоВАЗ» в Тольятти возобновил серийное производство автомобилей Lada Vesta NG. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе холдинга.

— «АвтоВАЗ» рассчитывает, что Lada Vesta нового поколения поступит в салоны более 300 дилерских центров в мае 2023 года, после накопления необходимого запаса готовых автомобилей, — говорится в сообщении.

Стоимость нового автомобиля пока неизвестна. Однако президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что Lada Vesta NG, произведенная в Тольятти, будет стоить дороже аналогичной модели, собранной в Ижевске. Это связано с подорожавшими логистическими услугами и другими издержками, передает пресс-служба.

Иногда в автомобилях выходят из строя разнообразные электронные системы. Кроме того, после ухода из России некоторые автомобильные бренды сообщают о прекращении поддержки своего программного обеспечения, из-за чего могут возникнуть дополнительные сложности. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие проблемы с электроникой чаще всего случаются в автомобилях.

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