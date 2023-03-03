Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экс вице-губернатор Ленинградской области задержан за получение взяток

Евгений Силаев
Происшествия
Экс вице-губернатор Ленинградской области задержан за получение взяток
Фото: СК РФ

Бывший вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин задержан по подозрению в систематическом получении взяток в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, бывший вице-губернатор получил несколько взяток на сумму не менее 8,5 миллиона рублей. Взамен чиновник должен был покровительствовать деятельности «Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области» и дочерних компаний.

— Следственным органом в отношении бывшего вице-губернатора Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, — говорится в сообщении.

1 марта стало известно, что бывший сотрудник МЧС предстанет перед судом за взяточничество. По версии следствия, за три года он незаконно получил более 1,8 миллиона рублей.

Взятки Следственный комитет Ленинградская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте