Экс вице-губернатор Ленинградской области задержан за получение взяток

Фото: СК РФ

Бывший вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин задержан по подозрению в систематическом получении взяток в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, бывший вице-губернатор получил несколько взяток на сумму не менее 8,5 миллиона рублей. Взамен чиновник должен был покровительствовать деятельности «Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области» и дочерних компаний.

— Следственным органом в отношении бывшего вице-губернатора Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, — говорится в сообщении.

1 марта стало известно, что бывший сотрудник МЧС предстанет перед судом за взяточничество. По версии следствия, за три года он незаконно получил более 1,8 миллиона рублей.