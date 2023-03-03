«Открытый лекторий» стартовал в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы стартовал «Открытый лекторий», организованный в рамках подготовки к ежегодной акции «Диктант Победы». Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

Первая лекция цикла была посвящена Ржевской битве. Ее прочитал член ученого совета Музея Победы, общественный деятель и писатель, руководитель интернет-проекта «Я помню» Артем Драбкин.

— Сражение за Ржев проходило с октября 1941 года по начало апреля 1943 года. После войны оно долго оставалось малоизвестным в какой-то степени, поскольку сил было затрачено много, а видимых результатов не было. И благодаря политике нынешнего руководства государства случился перелом — был поставлен мемориал погибшим и участникам Ржевского сражения, — отметил Драбкин.

Помимо лекции, участники смогли посетить выставку «Багровый рубеж», посвященную Ржевской битве.

Занятия в рамках «Открытого лектория» пройдут до 21 апреля. Посещение мероприятия бесплатное, однако необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Музея Победы.

К 80-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков Музей Победы собрал истории более 26 тысяч участников события и увековечил их в проекте «Лица Победы». Ознакомиться с экспозицией можно в мультимедийном зале учреждения, а также на сайте проекта.