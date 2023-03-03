Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин: Около четырех миллионов человек посетили ВДНХ за зиму

Евгений Жуков
Город
Собянин: Около четырех миллионов человек посетили ВДНХ за зиму
Фото: mos.ru / М. Денисова

Этой зимой ВДНХ посетили почти четыре миллиона человек, а на его территории было проведено свыше пяти тысяч мероприятий. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Зимний сезон под общим названием «Та самая зима» продлился с 25 ноября по 26 февраля. Его старт приурочили к открытию самого большого катка города, а закрытие совпало с проводами Масленицы. На ВДНХ проходили мастер-классы по фигурному катанию с участием олимпийских чемпионов Алексея Ягудина и Евгении Медведевой, танцевальные костюмированные программы в стиле ретро и диско.

Выставка стала единственным местом в городе, где прошли новогодние елки в десяти необычных форматах. Детей ждали киберсказки с участием роботов, театрализованные и научные шоу.

Традиционно ВДНХ стала одной из главных столичных площадок, где отметили праздники и памятные даты — День героев Отечества, День студента, День всех влюбленных и День защитника Отечества.

В конце декабря выставка встретила 20-миллионного посетителя. Гостю и его семье подарили набор билетов на мероприятия и в музеи, дополнительные бонусы от резидентов ВДНХ и памятную фотосессию, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце января заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что два миллиона горожан и туристов посетили музеи ВДНХ в 2022 году. Самой популярной выставочной площадкой оказался крупнейший в России центр «Космонавтика и авиация», который принял порядка 570 тысяч человек.

Сергей Собянин Зима ВДНХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте