Собянин: Около четырех миллионов человек посетили ВДНХ за зиму

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Этой зимой ВДНХ посетили почти четыре миллиона человек, а на его территории было проведено свыше пяти тысяч мероприятий. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Зимний сезон под общим названием «Та самая зима» продлился с 25 ноября по 26 февраля. Его старт приурочили к открытию самого большого катка города, а закрытие совпало с проводами Масленицы. На ВДНХ проходили мастер-классы по фигурному катанию с участием олимпийских чемпионов Алексея Ягудина и Евгении Медведевой, танцевальные костюмированные программы в стиле ретро и диско.

Выставка стала единственным местом в городе, где прошли новогодние елки в десяти необычных форматах. Детей ждали киберсказки с участием роботов, театрализованные и научные шоу.

Традиционно ВДНХ стала одной из главных столичных площадок, где отметили праздники и памятные даты — День героев Отечества, День студента, День всех влюбленных и День защитника Отечества.

В конце декабря выставка встретила 20-миллионного посетителя. Гостю и его семье подарили набор билетов на мероприятия и в музеи, дополнительные бонусы от резидентов ВДНХ и памятную фотосессию, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце января заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что два миллиона горожан и туристов посетили музеи ВДНХ в 2022 году. Самой популярной выставочной площадкой оказался крупнейший в России центр «Космонавтика и авиация», который принял порядка 570 тысяч человек.