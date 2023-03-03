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Копию Знамени Победы развернули на территории Музея Победы в Тверской области

Евгений Силаев
Общество
Копию Знамени Победы развернули на территории Музея Победы в Тверской области
Фото: пресс-служба Музея Победы

Копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров развернули на территории Ржевского мемориала Советскому солдату. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Акция была приурочена к 80-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков.

— Ржевская битва, которой называют четыре наступательные операции Красной армии на Ржевско-Вяземском выступе, стала одним из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 миллиона человек, — рассказала заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

В торжественной акции приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, ветераны Великой Отечественной войны, а также делегаты из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Якутии. Участники мероприятия возложили цветы, а затем активисты развернули копию Знамени Победы и подняли в небо 80 воздушных шаров.

Также в Музее Победы стартовал «Открытый лекторий», организованный в рамках подготовки к ежегодной акции «Диктант Победы». Первая лекция была посвящена Ржевской битве.

Тверская область Ржевская битва Музей Победы
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