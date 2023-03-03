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Диетолог Королева рассказала о пользе куриных яиц для пожилых людей

Евгений Силаев

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Королева рассказала о пользе куриных яиц для пожилых людей
Фото: Unsplash

Куриные яйца помогают пожилым людям поддерживать мышечную массу, а также улучшают иммунитет. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

— Яйца содержат полноценный белок, который строит в нашем организме каждую клетку, клеточную мембрану, гормоны, ферменты, поддерживает все биохимические процессы, — рассказала она.

По ее словам, белок помогает восстановить мышечную массу и силу, а также позволяет поддерживать обновление клеток. В желтке содержатся витамины A, D и E, а также жиры, полезные для работы мозга.

Королева подчеркивает, что для получения всех полезных свойств пожилым людям необходимо съедать по два яйца в день. При этом возможны индивидуальные сложности, связанные с непереносимостью продукта, передает «Москва 24».

Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» об опасности переизбытка фруктозы. По словам врача, это может продуцировать развитие болезни Альцгеймера. Даже незначительное потребление этого моносахарида ведет к быстрому ожирению, повышению липидов крови и нарушению ее микроциркуляции.

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