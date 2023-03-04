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Приметы и советы

«Любит теплый климат»: есть ли вероятность пандемии птичьего гриппа в России

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Любит теплый климат»: есть ли вероятность пандемии птичьего гриппа в России
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Эпидемиолог ВОЗ предупредил о возможной пандемии птичьего гриппа. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, какова ее вероятность и стоит ли опасаться России нового вируса.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что птичий грипп передается от человека к человеку. Это, по мнению специалистов, и приведет к началу пандемии.

Возможна ли эпидемия

В беседе с «ВМ» инфекционист Елена Мескина рассказала, что любые вирусы и бактерии — самостоятельные, биологически живые организмы, возникновение которых нельзя просчитать на 100 процентов:

— Их пути развития могут быть непредсказуемы, потому что на них влияет множество факторов. Поэтому врачи постоянно занимаются мониторингом птичьего гриппа.

Эти наблюдения, в частности, показали, что вспышки птичьего гриппа на территорию с умеренным климатом не переходят.

Мескина подчеркнула, что вспышки всегда были относительно локальными и не особенно крупными.

— До сих пор птичий грипп любил теплый климат, — сказала она. — За любым новым вирусом пристально следят специалисты, потому что нужно время, чтобы изучить его свойства.

Вирус, которым заражаются птицы, для человека безопасен. Врач рассказала, при каких обстоятельствах могут возникнуть опасные для человека штаммы:

— Если человек, связанный с птичьим производством, заражен человеческим видом вируса гриппа и получает вирус гриппа птицы, происходит комбинация двух вирусов, и образуется новый вид, потенциально заразный для человека.

Варианты, когда человек заражается вирусом, который поражает птиц, очень редки, уверена медик. Такие ситуации возможны в исключительных случаях.

Опасность для России

Оснований для паники и опасений у россиян нет, считает Мескина:

— Об опасности можно будет говорить только в том случае, когда на международном уровне объявят о подъеме заболеваемости в странах Юго-Восточной Азии.

Врач предупредила: если такое произойдет, разумно будет воздержаться от поездок в эти страны, чтобы обезопасить себя от заражения.

— Лучше соблюдать меры предосторожности. Отказаться от таких поездок, не трогать птиц, которые уже болеют или умирают, — рекомендована Мескина. — При контакте с мертвыми или больными птицами человеку без специальных средств защиты могут передаться, кроме вируса гриппа, и другие инфекции.

Здоровье Эпидемии Пандемия птичий грипп Вирусы
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