Ефимов: Более 162 гектаров земли выделили для строительства недвижимости в Зеленограде

Фото: пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

За 12 лет город выделил 73 земельных участка для возведения объектов инфраструктуры в Зеленограде за счет средств адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом в субботу, 4 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь выделенных участков составила 162,2 гектара. Так, в 9-м микрорайоне Старого Крюкова появились футбольное поле и необходимая инфраструктура для спортсменов.

В 16-м микрорайоне и на улице Радио были возведены детские сады, рассчитанные на 200 и 280 воспитанников соответственно, а в 3-м микрорайоне — школа для 300 учеников.

В свою очередь министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что для строительства объектов социальной инфраструктуры руководство Москвы предоставило застройщикам 18 гектаров земли.

Для сооружения дорог, развязок и инженерных сетей было выделено порядка 113,7 гектара. Еще свыше 12,1 гектара Москва предоставила для возведения жилых домов по городским программам, а 18,4 гектара — для различных административных зданий.

В рамках комплексного развития территории, используемой неэффективным образом, на улице Фабричной возведут общественно-деловые объекты и производства. Как уточнил Владимир Ефимов, инвестиции в развитие территории составят около четырех миллиардов рублей.