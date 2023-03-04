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ФСБ задержала москвичку по подозрению в госизмене из-за финансовой помощи ВСУ

Никита Худяков
Происшествия
ФСБ задержала москвичку по подозрению в госизмене из-за финансовой помощи ВСУ
Фото: teplystan.mos.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жительницу Москвы, которая перечисляла денежные средства Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 4 марта, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

— Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемую задержали в Москве после попытки выезда из России. Лефортовский суд Москвы отправил ее на два месяца под арест. В данный момент следователи СУ ФСБ России проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, передает ТАСС.

2 марта сотрудники ФСБ России задержали жителя Хабаровского края за попытку передачи сведений о военных объектах РФ украинской разведке. По данным ведомства, во время оперативно-разыскных мероприятий специалисты выявили, что задержанный поддерживал контакт с представителем главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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