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Ефимов: Строительство тепловых сетей в Мневниковской пойме профинансируют за счет облигаций

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Строительство тепловых сетей в Мневниковской пойме профинансируют за счет облигаций
Фото: пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Строительство тепловых сетей в Мневниковской пойме пройдет за счет инфраструктурных облигаций «ДОМ.РФ». Об этом в субботу, 4 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Реализацией проекта займется компания «МОЭК». Для этих целей ей будет предоставлен льготный заем от «ДОМ.РФ» на сумму более трех миллиардов рублей по ставке четыре процента. В результате теплоснабжением будут обеспечены более восьми тысяч семей, — подчеркнул Ефимов.

Заместитель мэра отметил, что в рамках застройки Мневниковской поймы планируется построить 2,5 миллиона квадратных метров жилья, а также социальных и общественно-деловых площадей.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, столица активно привлекает финансирование за счет облигаций «ДОМ.РФ». По ее словам, это позволяет компаниям финансировать проекты на более выгодных условиях, что дает возможность ускорить реализацию задумки.

Директор подразделения инфраструктурных облигаций «ДОМ.РФ» Александр Аксаков отметил, что реализация второго проекта в сотрудничестве со столицей обеспечит 1,4 миллиона квадратных метров жилья.

Накануне Ефимов сообщил, что за девять лет работы столичный инвестиционный портал посетили 19 миллионов раз. При этом за последние два месяца зафиксировано 470 тысяч посетителей.

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