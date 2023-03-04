Комитет ГД по вопросам семьи поддержал проект о запрете усыновления из РФ в недружественные страны

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Комитет Государственной думы по вопросам семьи поддержал проект закона о запрете усыновления из Российской Федерации в недружественные страны. Об этом в субботу, 4 марта, сообщила глава комитета Нина Останина.

— Комитет поддержал. Но комитет поддержал после того, как министерство дало четкий ответ, что оно поддерживает этот законопроект, — приводит слова Останиной РИА Новости.

В начале августа прошлого года в Госдуму внесли законопроект, в рамках которого запрещаются усыновление и опека детей из России гражданами недружественных стран. При этом полный запрет не распространится на сотрудничество с другими странами по тем вопросам, которые касаются уже усыновленных детей.

Больше половины россиян считают, что дети-сироты должны оставаться в России, даже если при этом им придется воспитываться в детских домах. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно результатам опроса, в этом убеждены 60 процентов опрошенных россиян. Противоположной точки зрения придерживаются 32 процента. Они посчитали, что шанс на обретение семьи стоит того, чтобы разрешить иностранцам усыновление.