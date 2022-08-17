Большинство россиян выступили против усыновления сирот иностранцами

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Больше половины россиян считают, что дети-сироты должны оставаться в России, даже если при этом им придется воспитываться в детских домах. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, в этом убеждены 60 процентов опрошенных россиян. Противоположной точки зрения придерживаются 32 процента. Они посчитали, что шанс на обретение семьи стоит того, чтобы позволить усыновление иностранцам.

Следует отметить, что большинство сторонников иностранного устройства сирот — молодежь от 18 до 24 лет, на них пришлось 76 процентов опрошенных. Россияне старше 45 лет преимущественно против 67-81 процент. Также есть группа 25-44 лет, где мнения разделяются примерно поровну.

Отмечается, что жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще остальных говорят о необходимости международного усыновления, на их долю приходится 53 процента опрошенных.

Кроме того, большинство россиян поддерживают инициативу о запрете усыновления и передачи под опеку сирот из России гражданам недружественных стран, следует из данных опроса.

В начале августа в Госдуму внесли законопроект, в рамках которого запрещается усыновление и опека детей из России гражданами недружественных стран. Однако полный запрет не коснется сотрудничества с другими странами в вопросах, касающихся уже усыновленных детей.

Россия расширила список недружественных стран 22 июля. Так, в него вошли Греция, Дания, Словения, Словакия и Хорватия. Странам также ограничили возможность по найму сотрудников в посольства, консульства и представительства госорганов.