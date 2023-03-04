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Украинский теннисист Приходько выступил против отстранения российских спортсменов

Никита Худяков
Спорт
Украинский теннисист Приходько выступил против отстранения российских спортсменов
Фото: Unsplash

Осуждение российских спортсменов, в том числе за национальную принадлежность, и отстранение их от международных соревнований только больше разжигает конфликт. Об этом в субботу, 4 марта, заявил украинский теннисист Олег Приходько.

— Я играл в паре с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом — для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности, — сказал он.

Украинский теннисист отметил, что от Федерации тенниса Украины поступали рекомендации не играть с россиянином. Он добавил, что не стал соблюдать «политику партий», и заявил, что осуждение спортсменов только разжигает ситуацию, передает ТАСС.

4 марта украинская ассоциация футбола (УАФ) раскритиковала компанию Joma за то, что санкт-петербургский клуб «Зенит» использовал логотип компании на своей форме. Недовольство ассоциации связано с тем, что Joma является техническим спонсором сборной Украины по футболу, а «Зенит» в ближайшее время представит форму от этой компании в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

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