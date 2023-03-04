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Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы «Зенита»

Никита Худяков
Спорт
Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы «Зенита»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Украинская ассоциация футбола (УАФ) раскритиковала компанию Joma за то, что санкт-петербургский клуб «Зенит» использовал логотип компании на своей форме. Об этом стало известно в субботу, 4 марта.

Недовольство ассоциации связано с тем, что Joma является техническим спонсором сборной Украины по футболу, а «Зенит» в ближайшее время представит форму от этой компании в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

— В этой связи «УАФ Маркетинг» направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации, — говорится в заявлении на сайте УАФ.

14 февраля в отеле в Турции произошла драка между футболистами российского и украинского клубов «Шинник» и «Минай». Факт драки подтвердили в турецком отеле. По данным СМИ, потасовка произошла во время третьего тренировочного сбора, проходящего в Анталье.

30 января футболисты российской и украинской сборных Александр Головин и Руслан Малиновский обнялись после матча чемпионата Франции.

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