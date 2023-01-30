Украинского футболиста Малиновского осудили за объятия с россиянином Головиным

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Футболисты российской и украинской сборных Александр Головин и Руслан Малиновский обнялись после матча чемпионата Франции. Об этом в понедельник, 30 января, сообщают украинские СМИ.

— В сети появилось фото, как Руслан обнимается с Головиным. Реакции на эту фотографию со стороны Малиновского пока не последовало, — говорится в материале.

Матч 20-го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем», который представляет Руслан Малиновский, и «Монако», где играет Александр Головин, состоялся 28 января. Встреча завершилась со счетом 1:1, передает РИА Новости.

24 января представители РФС совместно с членами УЕФА обсудили вопрос возвращения отечественных клубов и национальных команд на международные турниры. От РФС на мероприятии присутствовали вице-президент организации Александр Алаев и генеральный секретарь союза Максим Митрофанов.

В прошлом году российские футбольные команды были отстранены от участия в международных соревнованиях. Недавно Спортивный арбитражный суд сообщил, что такое решение объясняется необходимостью обеспечить безопасность соревнований. «Вечерняя Москва» разбиралась, с чем на самом деле связано отстранение российских футболистов, могут ли их восстановить в правах и что для этого должно произойти.