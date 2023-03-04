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Посетителей ТЦ «Мега Химки» по техническим причинам просят покинуть здание

Никита Худяков
Происшествия
Посетителей ТЦ «Мега Химки» по техническим причинам просят покинуть здание
Фото: Агентство «Москва»

Объявление для посетителей о необходимости покинуть здание транслируется по громкой связи торгового центра «Мега Химки». Об этом в субботу, 4 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Важное сообщение для всех посетителей. По техническим причинам просим вас немедленно покинуть здание торгового центра, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники ТЦ просят посетителей немедленно пройти на парковку.

4 января также проводилась эвакуация посетителей в торговом центре «Мега Белая Дача». На месте были замечены кинологи и МЧС. По информации корреспондента «Вечерней Москвы» с места происшествия, вокруг здания торгового центра была перекрыта дорога.

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