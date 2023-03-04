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Гладков: ВСУ обстреляли село Бутырки в Белгородской области

Евгений Жуков
Происшествия
Гладков: ВСУ обстреляли село Бутырки в Белгородской области
Фото: belregion.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по населенному пункту Бутырки Белгородской области, снаряды упали на территорию школы. Об этом в субботу, 4 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки... Снаряды упали на территорию школы, выбиты восемь окон. В ближайшее время закроем тепловой контур помещений, — написал глава Белгородской области в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время в Бутырках действует режим чрезвычайной ситуации. В результате обстрела никто не пострадал.

23 февраля Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны украинской армии населенного пункта Борисовка погибла женщина. Губернатор отметил, что снаряд прилетел в частный жилой дом. Помимо этого, на участке было нарушено газоснабжение близлежащих домовладений.

Также 17 февраля украинскими подразделениями в очередной раз был обстрелян город Шебекино. В результате удара серьезно пострадала еще одна женщина. По словам Гладкова, она пребывала в крайне в тяжелом состоянии.

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