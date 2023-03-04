Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экономист Белхароев спрогнозировал снижение цен на некоторые продукты

Евгений Жуков
Экономика
Экономист Белхароев спрогнозировал снижение цен на некоторые продукты
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса» РУДН Хаджимурад Белхароев спрогнозировал снижение цен на ряд продуктов.

— Некоторые продукты весной традиционно дорожают, например, те же фрукты и овощи. Но это не касается прошлогоднего урожая — его как раз нужно поскорее продать, пока он имеет товарный вид, — заявил Белхароев.

Аналогичная ситуация обстоит и с зерновыми, которыми на сегодняшний день насыщен отечественный рынок. Белхароев подчеркнул, что если цена в России падает, то соответствующим образом растет экспорт.

В связи с этим российское правительство держит на особом контроле хлебный рынок. Экономист предположил, что цены будут колебаться в пределах ежегодных инфляционных процессов.

— Так что резких скачков не допустят — для этого есть множество рычагов, включая налоговые послабления, — указал специалист.

Несмотря на это Белхароев предупредил, что не стоит ожидать снижения стоимости мясомолочной продукции, поскольку Россия сегодня по-прежнему зависима от импортных поставок. Исключением же в этом вопросе является мясо свинины, которое отечественные производители поставляют в достаточном объеме, передает агентство «Прайм».

Также «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, какие продукты подорожают и подешевеют в марте. По словам специалиста, цены на товары зависят от множества факторов.

Цены Россия Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Хватит быть иждивенцами: после зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем будут заканчиваться вооруженные конфликты Европы с Россией предрекли еще в 1888 году

Сергей Конахевич
Сергей Конахевич

Бережно храним историю: район Южное Тушино богат на самые разные необычные объекты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Все мнения
О проекте