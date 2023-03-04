Сергей Собянин: Новые компании ОЭЗ «Технополис Москва» вложат в развитие производств почти 50 миллиардов рублей

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Почти 50 миллиардов рублей будет инвестировано в развитие производств новыми компаниями особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом в субботу, 4 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге.

— В прошлом году к ОЭЗ присоединились 25 высокотехнологичных предприятий, которые дадут городу больше пяти тысяч новых рабочих мест, — отметил мэр Москвы.

Данные производства работают в сфере фармацевтики и занимаются выпуском специального медицинского оборудования, микроэлектроники, а также беспилотных авиационных систем и конденсаторов.

1/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 3/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

По словам Собянина, из новых предприятий 10 уже получили статус резидента. Такое положение предоставляет компании возможность получения льгот. Кроме того, благодаря статусу резидента предприятие может существенно экономить на налогах, а освободившиеся средства направлять на разработку инновационных продуктов.

На сегодняшний день такой статус есть у 90 компаний в ОЭЗ, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

В конце прошлого месяца Сергей Собянин рассказал, что резидент ОЭЗ «Технополис «Москва», компания «Биокад», передала в медучреждения города более 670 тысяч лекарств. С ней был заключен офсетный контракт для обеспечения столицы необходимыми объемами препаратов.