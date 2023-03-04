Сергей Собянин: Новые компании ОЭЗ «Технополис Москва» вложат в развитие производств почти 50 миллиардов рублей
Почти 50 миллиардов рублей будет инвестировано в развитие производств новыми компаниями особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом в субботу, 4 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге.
— В прошлом году к ОЭЗ присоединились 25 высокотехнологичных предприятий, которые дадут городу больше пяти тысяч новых рабочих мест, — отметил мэр Москвы.
Данные производства работают в сфере фармацевтики и занимаются выпуском специального медицинского оборудования, микроэлектроники, а также беспилотных авиационных систем и конденсаторов.
По словам Собянина, из новых предприятий 10 уже получили статус резидента. Такое положение предоставляет компании возможность получения льгот. Кроме того, благодаря статусу резидента предприятие может существенно экономить на налогах, а освободившиеся средства направлять на разработку инновационных продуктов.
На сегодняшний день такой статус есть у 90 компаний в ОЭЗ, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.
В конце прошлого месяца Сергей Собянин рассказал, что резидент ОЭЗ «Технополис «Москва», компания «Биокад», передала в медучреждения города более 670 тысяч лекарств. С ней был заключен офсетный контракт для обеспечения столицы необходимыми объемами препаратов.