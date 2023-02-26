Сергей Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» передал в медучреждения города более 670 тысяч лекарств

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» «Биокад» передал в медучреждения города более 670 тысяч лекарств. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Несколько лет назад мы начали использовать офсетные контракты для обеспечения города необходимыми объемами лекарств, — сказал он.

Первый подобный договор был подписан с компанией «Биокад». Еще один резидент ОЭЗ «Онкотаргет» обеспечивает город препаратами для лечения онкологических, неврологических, эндокринных и других заболеваний.

В общей сложности 90 компаний создают препараты для лечения и профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также производят антибиотики и вакцины, написал Собянин в своем Telegram-канале.

26 января мэр и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняли участие в запуске первой линии производства твердых лекарственных препаратов на новом заводе в Зеленограде. Объект расположился на площадке ОЭЗ «Технополис «Москва».

В последние годы Москва показывает стабильный экономический рост. Количество масштабных проектов в российской столице постоянно увеличивается. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и выяснила, в каком направлении развивается город и что ждет столичную экономику в будущем.