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Возгорание произошло в ангаре на Ленинградском шоссе

Евгений Жуков
Происшествия
Возгорание произошло в ангаре на Ленинградском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Ленинградское шоссе, 290А Карта всех событий

На Ленинградском шоссе произошло возгорание в здании ангара. Об этом в субботу, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в доме № 290а по Ленинградскому шоссе. На месте происшествия зафиксировано открытое горение, а также стоит густой черный дым.

Площадь пожара на данный момент составила около 100 квадратных метров. По предварительным данным, горит пластик.

2 марта на северо-востоке столицы произошел пожар в здании Московского политехнического университета. Возгорание произошло в 14:42 на улице Павла Корчагина в доме 22. Огонь распространился на площади десять квадратных метров. В 15:18 пожар был ликвидирован.

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