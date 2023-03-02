Пожар произошел в здании Московского политехнического университета на северо-востоке столицы

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Москва, улица Павла Корчагина, 22 Карта всех событий

На северо-востоке столицы произошел пожар в здании Московского политехнического университета. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в четверг, 2 марта.

По данным ведомства, возгорание произошло на улице Павла Корчагина в доме № 22 в 14:42. Огонь распространился на площади десяти квадратных метров. В 15:18 пожар был ликвидирован.

В результате происшествия никто не пострадал.

Еще один пожар произошел на Тайнинской улице в доме № 13, корпус 2. Горела шахта лифта и помещения на первом этаже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате происшествия одна девушка погибла и еще одна пострадала.