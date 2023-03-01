Стало известно, кто погиб в лифте при пожаре на северо-востоке Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Тайнинская улица, 13к2 Карта всех событий

Профильными специалистами была установлена личность погибшей при пожаре в СВАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 1 марта.

Ею, как уточняется, оказалась девушка 2004 года рождения. По предварительным данным, она арендовала квартиру в этом доме.

Пожар, о котором идет речь, произошел утром 1 марта на первом этаже высотного дома № 13, корпус 2, на улице Тайнинской. Площадь горения составила 50 квадратных метров.

Огнем были охвачены шахта лифта и комната консьержа. Также сообщалось, что в данном инциденте пострадала женщина.