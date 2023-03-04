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Bloomberg признал возвращение уровня российского импорта к показателям 2020 года

Евгений Жуков
В мире
Bloomberg признал возвращение уровня российского импорта к показателям 2020 года
Фото: shutterstock

В Евросоюзе признали возвращение уровня российского импорта к показателям 2020 года. Об этом в субботу, 4 марта, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленный источник из ЕС.

По словам авторов статьи, анализ данных о торговле показал, что инновационные разработки, в частности интегральные схемы, произведенные на территории Европы и в других государствах, принявших комплекс ограничительных мер в отношении России, поставляются в РФ через третьи государства. В том числе речь идет о путях через Турцию, ОАЭ и Казахстан.

Значительную часть других товаров страна получает от Китая и стран СНГ. При этом сами эти государства публично отрицают наличие подобных связей с Кремлем.

К примеру, Казахстан три года назад экспортировал в Россию полупроводников лишь на 12 тысяч долларов в год. По итогам 2022-го этот показатель вырос до 3,7 миллиона долларов, говорится в статье.

В беседе с «Вечерней Москвой» финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, как западные страны будут бороться с обходом антироссийских санкций. Также эксперт спрогнозировал ответ России на эти действия.

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