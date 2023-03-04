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Выделенные полосы для общественного транспорта запустили на двух участках дорог Москвы

Евгений Жуков
Город
Выделенные полосы для общественного транспорта запустили на двух участках дорог Москвы
Фото: АГН Москва
Москва, Библиотечный проезд Карта всех событий

Две новые выделенные полосы заработали в Библиотечном проезде и на улице Озерная. Об этом в субботу, 4 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Благодаря этому автомобилисты смогу сократить свое время в поездке с пяти и 12 минут до двух. Такие полосы помогают городскому транспорту ехать, не задерживаясь, а пассажирам — вовремя добираться до мест назначения. Помимо этого, они снижают вероятность аварий с участием автобусов на 30-40 процентов.

Теперь в Библиотечном проезде быстрее поедут маршруты № 200, 270, е41 и несколько других. На Озерной улице ускорится движение автобусов № 226 и 630, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Полосы общественного транспорта предназначены для движения автобусов, троллейбусов и других маршрутных транспортных средств. Обычным автовладельцам за выезд на такую полосу светит штраф, а в некоторых случаях — и лишение прав. Однако иногда даже они могут выехать на выделенную полосу. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

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