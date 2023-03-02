Как ездить по «выделенке», чтобы не нарваться на штраф

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Полосы общественного транспорта предназначены для движения автобусов, троллейбусов и других маршрутных транспортных средств. Обычным автовладельцам за выезд на такую полосу светит штраф, а в некоторых случаях — и лишение прав. Однако иногда даже они могут выехать на выделенную полосу. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

Кому разрешено ездить по «выделенке»

По словам автоюриста Льва Воропаева, далеко не всем участникам дорожного движения разрешено выезжать на полосу для маршрутных транспортных средств.

— Кроме автобусов и троллейбусов, этой полосой может пользоваться любой общественный транспорт, имеющий установленные остановочные пункты в городе. Могут двигаться такси, если у них есть лицензия и машина имеет «шашечки». В некоторых регионах для такси также нужны желтые номера, — рассказал юрист.

Скорая помощь, пожарные или полицейские машины могут пользоваться полосой для маршрутных транспортных средств только при выполнении неотложного служебного задания. При включенном проблесковом маячке они могут отступать от правил дорожного движения. Коммунальные службы также имеют право двигаться по такой полосе, если они выполняют какие-то работы, например, очищают проезжую часть от снега, уточнил Воропаев.

Тем не менее в некоторых случаях полоса общественного транспорта открыта для всех, сообщил эксперт.

— Любой водитель может выезжать на полосу для общественного транспорта при повороте направо или налево, если полоса для маршрутных транспортных средств отделена прерывистой разметкой перед этими поворотами. Если человек выезжает откуда-то и поворачивает направо, то он тоже должен сначала выехать на крайнюю правую полосу и только потом перестраиваться в соседнюю, — объяснил собеседник «ВМ».

Если полоса общественного транспорта отделена прерывистой линией разметки, то можно перестроиться и остановиться для посадки-высадки пассажиров. При этом нельзя создавать препятствие для движения маршрутных транспортных средств, подчеркнул специалист.

Также двигаться по выделенной полосе можно при наличии соответствующих знаков, пояснил эксперт.

— Если перед въездом на полосу есть дополнительные знаки, которые разрешают движение по полосе, например, в определенное время, то можно пользоваться этой полосой в указанный промежуток времени, — добавил Воропаев.

Какое наказание грозит за нарушение правил

В остальных случаях выезд на «выделенку» запрещен. Штраф составляет полторы тысячи рублей, для Москвы и Питера — три тысячи рублей. Если по этой полосе осуществляется встречное движение, то будет либо штраф в пять тысяч рублей, либо лишение прав от четырех до шести месяцев, предупредил автоюрист.

В случае нарушения водитель может получить сразу несколько штрафов, отметил эксперт.

— Если камеры установлены в интервале нескольких минут движения, то за каждое нарушение водителю выставляют штраф. Верховный суд в этой части сказал так: если временного промежутка достаточно, чтобы перестроиться на другую полосу, то второй штраф тоже законный, — рассказал Воропаев.

Обжаловать штраф за выезд на выделенную полосу возможно, однако обычно услуги юриста в итоге получаются дороже. Поэтому водителям невыгодно с этим связываться, уверен собеседник «ВМ».

При этом в случае аварии на выделенной полосе юристы могут помочь, уточнил эксперт.

— Бывают ситуации, когда на полосе для общественного транспорта случаются ДТП. Тогда юрист может подключиться. Здесь вопрос в том, кто первый нарушил правила движения по полосе для общественного транспорта. Практика такая: водитель, который двигался по полосе для общественного транспорта, теряет преимущество. Например, второй участник движения перестраивался на эту полосу в разрешенном месте, и произошло ДТП. В этом случае виноват будет тот, кто уже ехал по этой полосе в нарушение правил, — заключил Воропаев.