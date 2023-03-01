Как в России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением

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С 1 марта в России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением. В чем суть нововведения, «Вечерней Москве» объяснил автоюрист Дмитрий Славнов.

По его словам, глобальных изменений в ПДД не произошло. Они нацелены на уточнение уже действующих правил проезда круговых перекрестков.

При этом ключевую роль при регламентации проезда играют дорожные знаки.

— Например, если перед круговым перекрестком нет никаких знаков, то тот, кто едет по кругу, как и прежде, получает преимущество при движении, — поясняет Славнов.

Иными словами, без дополнительных знаков перед въездом на перекресток приоритетное право при движении всегда на стороне водителя, находящегося на круге. При этом неважно, по какой дороге едет водитель, въезжающий на круг.

Однако есть вариант, при котором въезжающий на круг водитель имеет преимущество. Так, если при въезде на перекресток с круговым движением стоит знак «Главная дорога» или «Направление главной дороги», то можно въезжать на круг, никому не уступая дорогу.

— Важно понять, что круговое движение бывает разное, поэтому всем всегда необходимо смотреть на дорожные знаки, когда вы к ним приближаетесь, — заключил автоюрист.

С 1 марта в России вступил в силу целый ряд крупных изменений. Среди них — появление ПДД для самокатов, повышение налога на сигареты, новые правила маркировки одежды и проверки водителей. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «ВМ».