Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2023 года

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С 1 марта 2023 года в России вступил в силу целый ряд крупных изменений. Среди них — появление ПДД для самокатов, повышение налога на сигареты, новые правила маркировки одежды и проверки водителей. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Вечерней Москвы».

Самокаты подчинили ПДД

В Правилах дорожного движения появилось понятие «средство индивидуальное мобильности» (СИМ). Под него среди прочего подпадают электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и сегвеи.

СИМ стали полноценными участниками дорожного движения, а значит — на их водителей распространяется ответственность за нарушение ПДД. При этом для самокатов и других СИМ разработали специальные правила.

Вот основные из них:

скорость перемещения — до 25 км/ч, масса — до 35 кг;

ездить на СИМ можно по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам;

«самокатчики» должны уступать дорогу пешеходам на тротуарах и пешеходных дорожках;

если масса СИМ превышает 35 кг, а водитель старше 14 лет, можно двигаться в правом краю проезжей части, но только на дорогах с ограничением скорости до 60 км/ч.

Кроме того, для СИМ ввели специальные дорожные знаки. Их будут устанавливать по решению местных властей.

Сигареты выросли в цене

Вступил в силу указ президента о повышении акцизов на табачные изделия и жидкости для электронных сигарет. Согласно документу, налог увеличился:

сигареты и папиросы — на два процента;

жидкость для вейпов — на 11 процентов;

табак — 10,6 процента.

При этом акциз теперь не взимается с самих вейпов и устройств нагревания табака. В указе отмечается, что нововведения помогут усовершенствовать систему налогообложения.

Кроме того, повышена единая минимальная цена на сигареты. Так, с 1 марта в магазинах нельзя купить сигареты дешевле 119 рублей.

Новый порядок проверки водителей на алкоголь

Начал действовать новый порядок освидетельствования водителей. Теперь «продувку» на алкоголь можно проводить либо в присутствии двух понятых, либо под видеозапись.

Основания для проверки все те же: неадекватное поведение, запах алкоголя, нарушение речи и координации. Факт опьянения признают, если концентрация этилового спирта превысит 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

Новые правила проверки будут действовать до 1 марта 2029 года.

Маркировка расширится до одежды

С марта начали действовать новые правила маркировка для целой группы товаров. Среди них — одежда, обувь, молочная продукция, пиво, слабоалкогольные напитки, шины и фотоаппаратура. Теперь продавцам этих товаров необходимо иметь на кассе средства для считывания маркировки.

Наиболее серьезные изменения связаны с маркировкой одежды. Теперь маркетплейсам запрещено продавать без соответствующего идентификатора изделия из кожи и трикотажа, а также верхнюю одежду, постельное, туалетное и кухонное белье. В противном случае их ожидает штраф от 50 до 300 тысяч рублей.

Предполагается, что нововведение позволит лучше бороться с фальсифицированной продукцией на рынке. При этом полный запрет на производство и оборот новых товаров без маркировки могут ввести уже этим летом.

Шашлык стал ближе к дому

Вступили в силу новые правила разведения огня на загородных участках. Теперь сжигать сухую листву и жарить шашлык на даче можно ближе к постройкам.

Так, согласно новым нормативам МЧС, расстояние до домов:

от мангалов может быть пять метров (вместо 10 метров);

от металлической емкости для разведения открытого огня (например, для сжигания сухой травы и листы) — 7,5 метра.

В МЧС также уточнили, что разводить костер можно на удалении в 15 метрах от лиственного леса и в 50 метрах от хвойного.

Новые правила расчета ЖКХ

С 1 марта начал действовать новый расчет коммунальных услуг. Изменения связаны с потреблением энергии и воды на общих пространствах — подъезды, лифты и лестничные площадки.

Ранее плата за общедомовые нужды (ОДН) рассчитывалась исходя из потребляемой мощности. Теперь платить за них будут по счетчику. Если же аппарат учета не установлен — по средним показателям в других аналогичных домах.

Доплачивать за потребление ОДН нужно раз в год после перерасчета. Первые платежи за коммуналку с перерасчетом за прошлый год придут уже 1 апреля.