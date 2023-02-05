Эксперты дали совет, как не приобрести подделку на маркетплейсах

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По данным аналитиков, почти 40 процентов товаров с маркетплейсов оказываются подделкой. «Вечерняя Москва» узнала, на что нужно обращать внимание при покупке и как можно отстоять свои права при возврате.

По словам эксперта в сфере интернет-торговли Ильи Вачурова, легализация параллельного импорта фактически развязала руки недобросовестным продавцам.

— К сожалению, проверка товара на оригинальность пока что распространена не на всех торговых площадках. Более того, в таких условиях сложно предоставить внятные сертификаты качества. Сейчас работает такая схема — продавец закупает товар оптом в Китае, выставляет различные наклейки со словом original, прикрепляет изображения оригинала к карточке товара. Однако самое важное здесь — цена. Она может быть ниже максимум в полтора раза, чем в официальном магазине, но никак не в три и не в четыре, — отметил он.

Больше всего подделок встречается среди декоративной и уходовой косметики. Как правило, это касается брендов, которых в России сейчас практически не купишь — The Ordinary, Kylie Cosmetic, MAC, Too Faced, Charlotte Tilbury. Так, на маркетплейсах предлагают приобрести палетки теней от этих брендов за 100 рублей, в то время как цена оригинала — 4000.

— Перед покупкой тщательно изучите отзывы, посмотрите, как выглядит оригинал, а когда товар доставят — проверьте страну изготовления и правильность напечатанных слов. Обычно на этом и «прокалываются» продавцы подделок, — подчеркнул эксперт.

Кстати, духи на маркетплейсах вообще лучше не приобретать. Подделка может оказаться в упаковке от оригинального товара. Внешних отличий не найдете. Если у вас есть оригинальный аромат, то распознать можно только по различию в стойкости и нотам.

— Встречаются подделки и среди бытовой химии. Особенно это коснулось товаров концерна Henkel, который покинул Россию. Под видом продукции этой компании из стран ЕС продают китайские порошки плохого качества, да еще и по очень высокой цене — 1000 рублей за килограмм Persil.

— Лучше всего просить сертификаты, подтверждающие сотрудничество с брендом. Но если продавец ввозит товар иным путем, показать стопроцентную оригинальность сможет только экспертиза, — рассказывает Вачуров.

Конечно, отказаться от товара по причине его «неоригинальности» сейчас становится практически невозможно. Некоторые маркетплейсы категорически отказываются проводить проверки и возвращать средства, но это не повод сидеть сложа руки.

Необходимо написать заявление на возврат товара. Если сайт игнорирует его, то можно обратиться в Роспотребнадзор, подготовить судебный иск. Если не хотите тратить деньги на экспертизу товара, то ее вправе назначить суд.

Кстати, с 1 марта маркетплейсы будут нести ответственность за отсутствие маркировки. Онлайн-платформы обяжут маркировать реализуемую продукцию, даже если эти компании не хранят товары на складе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— За год маркетплейсы стали онлайн-рынками, где далеко не всегда можно найти оригинальный товар. Чтобы обезопасить себя, я советую просить предоставить продавца товар с кодом, по которому в интернете всегда можно проверить, где была произведена продукция и настоящая ли она. Или, например, с помощью «Честного знака».

Икеей и не пахнет

Чтобы «обрадовать» многих любителей Икеи, продавцы на маркетплейсах научились выдавать товар с Алиэкспресса за оригинальную продукцию. Они наносят маркировку, упаковывают мебель в «икеевскую» упаковку. Однако главный признак подделки — запах и качество материалов. От товара не должен исходить яркий аромат пластика или древесины, а на каждом должны быть наклейки со штрихкодом, которые можно проверить на сайте Икеи.