Как и когда изменятся цены на ЖКХ

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В этом месяце вступило в силу нововведение, согласно которому оплата общедомовых нужд ляжет на плечи самих жильцов многоквартирных домов. О том, что это означает на практике, — в материале «Вечерней Москвы».

Суть нововведения

С 1 сентября вступило в силу постановление правительства «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме». В нем утверждается новый порядок оплаты счетов за так называемые общедомовые нужды (ОДН).

Теперь управляющие компании (УК) смогут требовать с собственников дополнительные средства, если расходы на ОДН превысят утвержденные нормативы. При этом УК обязаны будут прописывать в квитанциях сведения по каждому виду общедомовой услуги.

Несмотря на то что постановление уже вступило в силу, составленные по новым правилам платежи начнут приходить собственникам с 2023 года.

Что такое ОДН

Общедомовые нужды — это расходы, которые возникают вследствие обслуживания объектов, находящихся за пределами личных квартир жильцов, но в их интересах.

Согласно Жилищному кодексу, к ОДН среди прочего относятся:

служебные помещения (крыши, чердаки, подвалы, шахты лифтов и другое);

общественные помещения, которыми пользуются жильцы (холлы, фойе и тому подобное);

оборудование для доступа в дом людей с инвалидностью;

работы по благоустройству земли, относящейся к дому.

В ОДН обычно входят платежи за свет, воду, отопление и плановые работы в служебных и общественных помещениях дома. К последним чаще всего относятся уборка подъезда.

Что изменится

Раньше собственники платили за все общедомовые расходы по годовому нормативу, который в том числе учитывал число жильцов в подъезде. Если фактические затраты на ОДН превышали норматив, то разницу оплачивала УК. В обратном случае УК «зарабатывала», сохраняя положительный остаток на своем балансе.

— Теперь жильцы будут платить только за фактическое потребление услуг на ОДН. При этом расходы сверх объема годового норматива лягут на их плечи. Если же расход окажется меньше, они сэкономят, — объяснил «ВМ» юрист, председатель Жилищного союза Москвы и член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин.

Показать изменения можно на условном примере. Допустим, расходы на свет в подъезде дома обошлись в 15 тысяч рублей в год. Норматив при этом составил 10 тысяч рублей. При старой схеме оплаты разницу в 5 тысяч рублей обязана была доплатить УК, при новой — сами жильцы.

Однако стоит отметить: если многоквартирный дом не оборудован общедомовым прибором учета той или иной коммунальной услуги, начисления будут происходить, как раньше — по действующим нормативам.

Из-за нововведения говорить об удорожании или удешевлении ЖКХ «в среднем по палате» сложно, отмечает Крохин.

— В этом вопросе все зависит от потребления коммунальных услуг в каждом конкретном доме и добросовестности управляющей компании. Нужно понимать, что при новой схеме УК больше не заинтересована в регулировании расходов ресурсов на общедомовые нужды. А любой перерасход придется оплачивать собственникам, — заключил эксперт.