«Злостный неплательщик»: какие меры могут принять в отношении должника по ЖКХ

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Долги граждан России за жилищно-коммунальные услуги по итогам первого квартала 2022 года составили 804,5 миллиарда рублей. Специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин рассказал «Вечерней Москве», какие меры могут применяться к неплательщику коммунальных услуг.

По его словам, после двух месяцев просрочки должнику могут ограничить получение коммунальных услуг. Например, отключить свет, горячую воду или канализацию.

— В том случае, если гражданин имеет просрочку более двух месяцев и не предпринимает никаких шагов по сокращению долга, то управляющая компания рассматривает его как просроченного должника. После этого срока УК имеет право ограничить подачу некоторых коммунальных услуг. Например, водоотведение, горячее водоснабжение и поставку электроэнергии. Однако должника должны предварительно уведомить об этих мерах в письменной форме, — сказал Крохин.

Эксперт отметил, что следующая мера воздействия управляющей компанией на должника — это обращение с иском в суд. В этом случае придется заплатить не только сумму долга, но и судебные издержки.

— Также управляющая компания имеет право подать на собственника в суд. При подаче искового заявления возможно взыскание пени и штрафов. Более того, суд может взыскать судебные издержки: госпошлину, услуги юридического представителя. Эти дополнительные расходы приплюсовываются к сумме долга, — подчеркнул он.

Специалист напомнил, что судебные приставы могут арестовать все счета должника и списать с них сумму, которая равна его долгу:

— Если долг по ЖКУ взыскивается через механизм судебного приказа, то сумму до 500 тысяч рублей кредитор может взыскивать в упрощенном порядке через мировые суды. В этом случае должника даже не вызывают в суд. Через два месяца выписывают судебный приказ и отправляют его судебному приставу-исполнителю. ФССП спишет со всех счетов гражданина средства, равные сумме долга за ЖКХ.

Более того, судебные приставы могут ограничить выезд за границу, запретят перерегистрацию транспортных средств и изымут ценные вещи из жилого помещения должника.

— Если судебные приставы не смогут найти денежные средства на банковских счетах, то будут применены меры принудительного характера. Должнику ограничат выезд за границу, запретят перерегистрацию прав собственности на автомобили. А при длительном долге могут прийти в жилое помещение и описать имущество. У должника заберут мебель, бытовую технику и ценные вещи. Впоследствии их продадут с торгов. Отмечу, что это крайняя мера, которую применяют, — подытожил Крохин.