Эксперты оценили преимущества расположения компаний в ОЭЗ «Технополис «Москва»

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Столичные эксперты в субботу, 4 марта, рассказали о преимуществах, которые дает компаниям расположение в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

По словам вице-президента Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурена Варданяна, уникальность ОЭЗ «Технополис Москва» заключается в том, что она подчинена субъекту Федерации.

— И, в отличие от других ОЭЗ, развивается как территория перспективного развития с серьезным ресурсом координации деятельности в масштабах московской агломерации, — отметил Варданян.

«Технополис Москва» предлагает преференции резидентам, работающим над высокотехнологичными проектами. Варданян подчеркнул, что чаще всего происходит инвестирование в сектора, связанные с медоборудованием, биофармой, микроэлектроникой. Подобные проекты требуют небольших территорий и специально оборудованных производственных помещений, которыми как раз располагает «Технополис Москва», заключил вице-президент МТПП.

В свою очередь глава производства компании «Научные развлечения» Сергей Мякишев рассказал, что благодаря статусу резидента ОЭЗ их предприятие получает налоговые льготы и существенную информационную поддержку.

— В прошлом году мы произвели и реализовали порядка ста тысяч образовательных и развивающих наборов для школьников и дошколят», — рассказал Мякишев.

Генеральный директор компании «Хирана+» Василий Шимко рассказал, что они занимаются производством и обслуживаем аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательной техники. Городское руководство, в свою очередь, оказывает значимую поддержку предприятию. Благодаря статусу резидента ОЭЗ «Технополис Москва» компания имеет право на налоговые льготы, что способствует увеличению экспортной деятельности.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в развитие производств новыми компаниями ОЭЗ «Технополис Москва» будет инвестировано почти 50 миллиардов рублей.